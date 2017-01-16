" السراج " يجتمع بأعضاء مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء .

طرابلس 16 يناير 2017 ( وال ) - عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " اجتماعا " الأحد " مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بمقر المجلس بطرابلس ، للبحث عن خطط عاجلة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي. وأشاد سيادة " السراج " في مستهل الاجتماع بجهود المهندسين والفنيين الذين نجحوا في إرجاع الكهرباء لجزء كبير من المناطق والمدن الواقعة غرب ليبيا التي شهدت مساء السبت حالة إظلام تام ، حاثا على مواصلة الجهد لإرجاع التيار الكهربائي لباقي المدن والمناطق . وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تم خلال الاجتماع استعراض المشكلة من كافة جوانبها بدءا من الجانب الأمني الذي يتطلب توفير الحماية اللازمة للمحطات الكهربائية وغرف التحكم ، كما أدى استيلاء بعض الأطراف على مقار تابعة للشركة إلى إرباك العمل والمتابعة الفنية اللازمة للتشغيل ، اضافة الى العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية وما تتطلبه بعض المحطات من أعمال صيانة لتغطي ذلك العجز والتى تعد من العوامل المؤثرة والمسببة للمشكلة التي بحثها المجتمعون ، وأكد " السراج " أن الحل يحتاج إلى تعاون كامل من قبل مجالس البلديات في طرح الأحمال بتكافؤ وعدل ، فهناك ارتفاع كبير للأحمال ، يتطلب استجابة الجميع لطرح تلك الأحمال. وأشار إلى ضرورة أن يلتزم الجميع بوقف العبث بشبكة الكهرباء ، موضحا ان كل جهد يبذل سيضيع أمام هذا العبث ، وستتكرر حالة الإظلام اذا أستمر ، ودعا جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات الاجتماعية للتصدي لهذا العبث الذي يعود ضرره على كافة المناطق . وأكد المكتب الاعلامي ان " السراج " أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بتوفير الأمن اللازم لحماية غرف التحكم والمحطات الكهربائية بصفة عامة . ... ( وال )...