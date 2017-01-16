بَحث آلية تَسليم واِستلام مَقار الوحدات الضّمانية للمَناطق المُتاخمة للمرج.

المرج 16 يناير 2017 ( وال ) - عُقد اجتماع بمكتب الخدمات الضمانية المرج خصص لبَحث آلية تَسليم واِستلام مَقار الوحدات الضّمانية المُستحدثة لصندوق الضّمان الاِجتماعي في المَناطق المُتاخمة للمرج . وناقس مسؤولو الشؤون المحلية لمنطقة فرزوغة والعويلية آلية تسليم واستلام مقار الوحدات الضمانية المستحدثة لصندوق الضمان الاجتماعي في المناطق المتاخمة للمرج . وتم خلال الاجتماع وضع بنود التسليم النهائي على ألا يتجاوز ذلك بحر أسبوع من تاريخ اعتماد محاضر التسليم من مكتب الإسكان العامة والمرافق في المرج . ...( وال ...بنغازي) ....