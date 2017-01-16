مُواطن يسلم مَصلحة الآثار ببَنغازي أَربع عَشرة عُملة مَعدنية.

بنغازي 16 يناير 2017 ( وال ) - سلم مُواطن مَصلحة الآثار الليبية بَنغازي أَربع عَشرة عُملة مَعدنية . وأفاد المكتب الإعلامي بمصلحة الآثار وكالة الانباء الليبية أن المواطن طارق " أبوبكر البرغثي" سلم مصلحة الآثار عدد أربعة عشر عملة معدنية. وأن المواطن عثر على هذه العملة على شاطيء البحر في منطقة الكويفية أثناء ممارسته هواية صيد الأسماك. وأضاف المكتب أن مجموعة من تلك القطع صُنفت حديثة منها الإيطالية والمصرية، وتم تحديد خمس عمل منها كعُمل قديمة يُعتقد أنها رومانية منها عملة واحدة فضية. ...( وال - بنغازي ) ...