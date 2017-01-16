عميد بلدية الجفرة يرجع اسباب تدهور اوضاع المنطقة الى انقطاع التيار الكهربائي .

هون 16 يناير 2017 ( وال ) - ارجع السيد " فؤاد رشيد " عميد بلدية الجفرة اسباب وعوامل تدهور الاوضاع في منطقة الجفرة إلى انقطاع التيار الكهربائي لايام عديدة عن جميع مدن البلدية . وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان المجلس البلدي الجفرة بمدينة هون ان الاحتقان في الشارع وصل ذروته وشعور المواطن بانعدام سبل الحياة الكريمة قد تسبب فوضى في كافة المدن الليبية . وأوضح بان كافة سبل الحياة قد تعطلت في الجفرة بسبب انقطاع الكهرباء لساعات أو لأيام عديدة حيث يلاحظ الطوابير الطويلة أمام المخابز والازدحام الشديد على محطات التزود بالوقود وانقطاع المياه على الاحياء السكنية اضافة الى تدهور اوضاع المزارع لانعدام المياه . وأضاف أن جهود يبذلها عمداء وحكماء بلديات الجنوب بهدف التواصل مع منطقتي الزاوية وورشفانة لايجاد حل يسهم في توافق الطرفين بشأن فتح صمام الوقود لتجنيب البلاد كارثة قد تحدث في اية لحظة . ...(وال الجفرة)...