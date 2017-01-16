مليون سيارة تم نقلها هذا العام من ليبيا الى الاراضي التشادية والسودانية .

جالو 16 يناير 2017 ( وال ) - افاد شهود عيان بمدن جالو واوجلة واجخرة والكفرة عن مرور أكثر من مائة شاحنة يوميا وعلى متنها المئات من سيارات الركاب الصغيرة متجهة الى دول جوار ليبيا عبر الحدود التشادية والسودانية ودولة النيجر . وأكد تجار بارزين في سوق السيارات لمراسل وكالة الأنباء الليبية ، زيادة الطلب في شراء السيارات الصغيرة المستعملة وسيارات صحراوية وباضعاف الثمن وشحنها خارج ليبيا نظرا لفارق العملة وقلة التكاليف في حين اشار مراقبون حدوديون أن عام 2016 شهد نقل مالا يقل عن مليون سيارة مستوردة دخلت للسوق الليبية ومن ثم بيعها الى سوق افريقية . اعتبر بعض التجار أن هذا النشاط يؤثر على الاقتصاد الوطني ويستنزف التجارة المحلية حيث يساهم في رفع الاسعار وضعف الدينار الليبي مقارنة بالعملة الاجنبية مما يتطلب اقامة جمرك على كل سلعة تخرج من ليبيا وفرض اجراءات رسمية صارمة . ...(وال الواحات)...