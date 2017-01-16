نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 16 يناير 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاثنين 16 يناير 2017 . - من رأس جدير إلى سرت : السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة والريح شرش بوجه عام على الساحل الممتد من زوارة حتى الخمس وباش صباح اليوم على مصراتة وسرت يتحول تدريجيا صباح الغد الى باش على اغلب الساحل وغربى ظهر الغد على اغلب الساحل سرعته ما بين (10 - 30)عقدة تصل الى (35)عقدة صباح الغد على طرابلس ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.75-2.25) متر ، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر. - الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى : السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، والريح باش بوجه عام على معظم الساحل سرعته تتراوح ما بين (10 - 25)عقدة تصل صباح الغد الى (30) عقدة على الجبل الاخضرو طبرق ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.75) متر. البحر خفيف الموج على راس لانوف والبريقة وطبرق و قليل الاضطراب على بنغازى والجبل الاخضر ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤية جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر.