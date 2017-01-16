الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاثنين .

طرابلس 16 يناير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاثنين 16 يناير 2017 . ملخص عام : - مازالت الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على شمال ليبيا . - رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة . مازالت الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية غربية نشطة السرعة علـى المنـاطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (10-14) درجة مئوية ومابين (16-19) درجة مئوية علي سرت بني وليد وابونجيم . - بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب . مازالت الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة قد تكون جيدة على المرج ومرتفعات الجبل الاخضر والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشـط على مناطق المرتفعات الجبلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-19) درجة مئوية ولاتتجاوز (13) درجة مئوية علي الجبل الاخضر . - الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة . السماء قليلة السحب والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (16-18) درجة مئوية ولا تتجاوز(15) درجة مئوية على غدامس والحمادة. - الكفرة - تازربو - السرير . السماء قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15-19) درجة مئوية .