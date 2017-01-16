السلطات الباكستانية تعتقل 58 مشتبها بهم خلال عمليات أمنية في جنوب البلاد .

إسلام آباد 16 يناير 2017 ( وال ) - اعتقلت السلطات الباكستانية 58 مشتبها بهم في إطار عمليات أمنية وتمشيطية مشتركة استهدفت عدة مناطق في جنوب البلاد خاصة مدينة بيشاور والمناطق المحيطة بها . وذكرت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية أمس الأحد أن "قوات مشتركة من الجيش وباقي هيئات تطبيق القانون نفذت حملة اعتقالات واسعة النطاق أسفرت عن إلقاء القبض على 58 مشتبها به بينهم خمسة مواطنين أفغان" . وأوضحت الهيئة في بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية أن "العمليات الأمنية تم تنفيذها منذ ليلة السبت في بلدة شاهين وطريق ورسك ودالازاك وباكا جولام المحيطة بمدينة بيشاور والواقعة في أقصى جنوب البلاد" . وأضاف المصدر أن "هذه العمليات التمشيطية مكنت من العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمخدرات التي كانت بحوزة المشتبه بهم لدى اعتقالهم". وتندرج هذه العمليات التمشيطية في إطار مخطط وطني تنفذ قوات الأمن والجيش في باكستان منذ عدة أشهر تستهدف من خلالها مواقع المجموعات الإرهابية المسلحة والشبكات الإجرامية في مختلف أنحاء البلاد .