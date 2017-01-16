\" السراج \" يجتمع بأعضاء مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء .



طرابلس 16 يناير 2017 ( وال ) - عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني \" فائز السراج \" اجتماعا \" الأحد \" مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة

الشركة العامة للكهرباء بمقر المجلس بطرابلس ، للبحث عن خطط عاجلة لمشكلة

انقطاع التيار الكهربائي.

وأشاد \" السراج \" في مستهل الاجتماع بجهود المهندسين والفنيين الذين

نجحوا في إرجاع الكهرباء لجزء كبير من المناطق والمدن الواقعة غرب ليبيا

التي شهدت مساء السبت حالة إظلام تام ، حاثا على مواصلة الجهد لإرجاع

التيار الكهربائي لباقي المدن والمناطق .

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تم خلال الاجتماع استعراض

المشكلة من كافة جوانبها بدءا من الجانب الأمني الذي يتطلب توفير الحماية

اللازمة للمحطات الكهربائية وغرف التحكم ، كما أدى استيلاء بعض الأطراف

على مقار تابعة للشركة إلى إرباك العمل والمتابعة الفنية اللازمة للتشغيل

، اضافة الى العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية وما تتطلبه بعض المحطات

من أعمال صيانة لتغطي ذلك العجز والتى تعد من العوامل المؤثرة والمسببة

للمشكلة التي بحثها المجتمعون ،

وأكد \" السراج \" أن الحل يحتاج إلى تعاون كامل من قبل مجالس البلديات

في طرح الأحمال بتكافؤ وعدل ، فهناك ارتفاع كبير للأحمال ، يتطلب استجابة

الجميع لطرح تلك الأحمال.

وأشار إلى ضرورة أن يلتزم الجميع بوقف العبث بشبكة الكهرباء ، موضحا

ان كل جهد يبذل سيضيع أمام هذا العبث ، وستتكرر حالة الإظلام اذا أستمر ،

ودعا جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات

الاجتماعية للتصدي لهذا العبث الذي يعود ضرره على كافة المناطق .

وأكد المكتب الاعلامي ان \" السراج \" أصدر تعليماته لجهات الاختصاص

بتوفير الأمن اللازم لحماية غرف التحكم والمحطات الكهربائية بصفة عامة .



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