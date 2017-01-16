\" السراج \" يجتمع بأعضاء مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء .
الإثنين ، 16- 01- 2017 - 11:39:00
\nطرابلس 16 يناير 2017 ( وال ) - عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني \" فائز السراج \" اجتماعا \" الأحد \" مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة \nالشركة العامة للكهرباء بمقر المجلس بطرابلس ، للبحث عن خطط عاجلة لمشكلة\nانقطاع التيار الكهربائي.\n وأشاد \" السراج \" في مستهل الاجتماع بجهود المهندسين والفنيين الذين \nنجحوا في إرجاع الكهرباء لجزء كبير من المناطق والمدن الواقعة غرب ليبيا \nالتي شهدت مساء السبت حالة إظلام تام ، حاثا على مواصلة الجهد لإرجاع \nالتيار الكهربائي لباقي المدن والمناطق .\n وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تم خلال الاجتماع استعراض \nالمشكلة من كافة جوانبها بدءا من الجانب الأمني الذي يتطلب توفير الحماية\nاللازمة للمحطات الكهربائية وغرف التحكم ، كما أدى استيلاء بعض الأطراف \nعلى مقار تابعة للشركة إلى إرباك العمل والمتابعة الفنية اللازمة للتشغيل\n، اضافة الى العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية وما تتطلبه بعض المحطات \nمن أعمال صيانة لتغطي ذلك العجز والتى تعد من العوامل المؤثرة والمسببة \nللمشكلة التي بحثها المجتمعون ، \n وأكد \" السراج \" أن الحل يحتاج إلى تعاون كامل من قبل مجالس البلديات \nفي طرح الأحمال بتكافؤ وعدل ، فهناك ارتفاع كبير للأحمال ، يتطلب استجابة\nالجميع لطرح تلك الأحمال.\n وأشار إلى ضرورة أن يلتزم الجميع بوقف العبث بشبكة الكهرباء ، موضحا \nان كل جهد يبذل سيضيع أمام هذا العبث ، وستتكرر حالة الإظلام اذا أستمر ،\nودعا جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وكل الفعاليات \nالاجتماعية للتصدي لهذا العبث الذي يعود ضرره على كافة المناطق .\n وأكد المكتب الاعلامي ان \" السراج \" أصدر تعليماته لجهات الاختصاص \nبتوفير الأمن اللازم لحماية غرف التحكم والمحطات الكهربائية بصفة عامة .\n \n ... ( وال )...