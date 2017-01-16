ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب قارب شمال شرق الهند إلى 26 قتيلا .

نيودلهي 16 يناير 2017 (وال) - أفادت الشرطة الهندية اليوم الاثنين بأن عدد ضحايا حادث انقلاب قارب مكتظ بالركاب في نهر "الغانج" بالقرب من مدينة باتنا عاصمة ولايةبيهار ارتفع إلى 26 قتيلا وستة جرحى. وكان الحادث وقع أمس الأول السبت عندما انقلب قارب يقل على متنه 40 شخصا على الأقل في نهر الغانج . وقال ضابط في شرطة الولاية لوسائل الإعلام اليوم إن عناصر الإغاثة التي هرعت إلى مكان الحادث تمكنت من انتشال جثة 26 شخصا حتى الآن وإنقاذ ثمانية آخرين بينهم ستة مصابين فيما البحث لا يزال جاريا عن باقي ركاب القارب . وترجع السلطات الهندية سبب حوادث غرق القوارب والعبارات و هو أمر شائع في البلاد الى تهالك معظمها وجشع أصحابها وعدم احترامهم لقواعد الأمن والسلامة. ..وال..