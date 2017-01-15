مواعيد مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس أفريقيا لكرة القدم 2019 بالكاميرون .

طرابلس 15 يناير 2017 (وال)- أوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون المنتخب الوطني لكرة القدم ضمن المجموعة الخامسة في التصفيات ، رفقة منتخبات نيجيريا وجنوب أفريقيا وسيشل. وستنطلق مباريات هذه التصفيات الافريقية حسب جدول المواعيد التالية :.- ليبيا × سيشل (5 و13) يونيو 2017 . - جنوب أفريقيا × ليبيا (19 و27) مارس 2018. - نيجيريا × ليبيا (3 و11) سبتمبر 2018 . - ليبيا × نيجيريا (3 و11) سبتمبر 2018 . - سيشل × ليبيا (8 و16) أكتوبر 2018 . - ليبيا × جنوب أفريقيا (5-13) نوفمبر 2018 . وسيتأهل الاول عن كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس أمم افريقيا 2019 ، بالاضافة إلى أفضل ثلاثة منتخبات تحتل الترتيب الثاني من المجموعات الـ 12. ...(وال) ...