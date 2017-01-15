نتائج مباريات بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد .

طرابلس 15 يناير 2017 (وال)- أسفرت مباريات بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2016-2017 للمجموعتين الأولى والثانية من مرحلة الذهاب، عن النتائج التالية : * المجموعة الأولى (الأسبوع السادس):- الهلال × النجمة (29-26) . - النصر × دارنس (38-23) . - المروج × بنغازي الجديدة (24-20) . - الأخضر × الكفاح (20-15) . - الكرامة × الأنوار (24-14) . * المجموعة الثانية (الأسبوع الرابع):. - الأهلي طرابلس × الجزيرة (29-19). - الاتحاد × المشعل (23-20) . ...(وال)...