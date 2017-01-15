نتائج ومواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 بالجابون.

طرابلس 15 يناير 2016 (وال) - استهلت مساء اليوم الأحد لقاءات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2017 الجارية حاليا بالجابون، وأسفرت المباراة الأولى عن التعادل الإيجابي بين منتخبي الجزائر وزيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدفين . وتجرى حاليا مباراة منتخبي تونس والسنغال، ضمن نفس المجموعة التي تضم منتخبات الجزائر وتونس وزيمبابوي والسنغال . وتنطلق غدا الاثنين لقاءات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بإجراء مباراتين تجمع الأولى ساحل العاج مع التوجو ، وجمهورية الكونغو مع المغرب في المباراة الثانية. وسجلت مباريات افتتاح البطولة أمس السبت من منافسات المجموعة الأولى النتائج التالية . - الجابون × غينيا بيساو (1-1) . - بوركينا فاسو × الكاميرون (1-1) . ...(وال)...