العميد الغسري متحدثا باسم وزارة الدفاع.

طرابلس 15 يناير 2017 (وال)-اصدر وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي قرارا كلف بموجبه العميد محمد الغسري متحدثا رسميا باسم وزارة الدفاع .

واكد العميد الغسري في تصريح لوكالة الانباء الليبية انه كرس نفسه جنديا لهذا الوطن ومستعدا للعمل في اي موقع يحقق امال و تطلعات الشعب الليبي في الامن والاستقرار .

واضاف ان الانتصارات التي تحققت في معركة سرت جاءت بفعل التضحيات الجسام التي قدمها ابناء الوطن في ملحمة تاريخية سيذكرها التاريخ .

(وال)