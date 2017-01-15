العميد الغسري متحدثا باسم وزارة الدفاع.
الأحد ، 15- 01- 2017 - 19:32:00
طرابلس 15 يناير 2017 (وال)-اصدر وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي قرارا كلف بموجبه العميد محمد الغسري متحدثا رسميا باسم وزارة الدفاع .\nواكد العميد الغسري في تصريح لوكالة الانباء الليبية انه كرس نفسه جنديا لهذا الوطن ومستعدا للعمل في اي موقع يحقق امال و تطلعات الشعب الليبي في الامن والاستقرار .\n واضاف ان الانتصارات التي تحققت في معركة سرت جاءت بفعل التضحيات الجسام التي قدمها ابناء الوطن في ملحمة تاريخية سيذكرها التاريخ .\n(وال)