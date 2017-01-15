ادارة اهلي طرابلس تتعاقد مع لاعبيين جديدين.

طرابلس 15 يناير 2017 (وال) _ تعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس مع انور مخلوف وسط ارتكاز فريق المدينة واللاعب بدر حسن لاعب فريق ابي الاشهر في اخر الصفقات التي وصل إلى 9 لاعبيين محليين وثلاثة محترفيين , وذلك استعداد للدوري الليبي وبطولة رابطة أبطال ألاندية ألافريقية. هذا وقد بدء فريق اهلي طرابلس امس تدريباته تحت إشراف الطاقم الجديد للفريق بقيادة المدرب المصري طلعت يوسف والطاقم المصاحب له . وعلم القسم الرياضي بوكالة الانباء الليبة ان ادارة نادي اهلي طرابلس ارسلت امس السبت اسماء القائمة الافريقية للاتحاد الافريقي لكرة القدم قبل يوما من قفل التسجيل، وضمت القائمة اللاعبيين المحليين الجدد والمحترفين الثلاثة فيفيان مابيدي لاعب وسط ارتكاز منتخب أفريقيا الوسطي والمحترف التونسي سامح الدربالي والمحترف البنيني جاك بيسان. ...(وال)...