فريق الهلال يحقق فوزه السادس في كرة اليد.الأحد ، 15-01-2017 - 18:44:00

طرابلس 15 يناير 2017 (وال) _ يواصل فريق الهلال لكرة اليد تحقيق انتصاراته وسجل فوزه السادس على التوالي بفوزه على ملاحقه النجمة 29/ 26 لينفرد بصدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة وأقرب الملاحقين النجمة والنصر برصيد 12 نقطة من خمس مباريات. وفي باقي النتائج المسجلة بهذه المجموعة حقق فريق الكرامة الفوز على الأنوار 24/ 14 والمروج على بنغازي الجديدة 24/ 20 والنصر على دارنس 38/ 23 والأخضر على الكفاح 20 / 15. يذكر أن دوري كرة اليد الليبي يشارك فيه 19 فريقًا من مجموعتين وتقام المرحلة الأولى من ذهاب فقط، وضمنت فرق الهلال والنجمة والنصر التأهل للمرحلة الثانية. ...(وال)...

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