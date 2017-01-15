اللاعب الليبي محمد منير يوقع عقدا مبدئيا مع نادي بارتيزان بلجراد الصربي.

طرابلس 15 يناير 2017 (وال)- تعاقد نادي بارتيزان بلجراد الصربي مع اللاعب الليبي "محمد منير" لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، بعد أن انتهى عقده مع نادي دينامو مينسك البيلاروسي. ووفقًا لتقارير صحفية، فإنه لم يتم التوقيع بشكل رسمي مع " منير" ، إلا أن نادي بارتيزان بلجراد يريد التعاقد مع اللاعب والمفاوضات لاتزال مستمرة، ويظل التوقيع معه مسألة وقت فقط، مع احتمال أن يتم تسويق اللاعب بعد التوقيع معه. وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن الأربعاء الماضي عن حظر نادي بارتيزان بلجراد الصربي من المشاركة في المسابقات الأوروبية خلال المواسم الثلاثة المقبلة بسبب الديون غير المسددة ، وإن هناك مساعي من جانب النادي لرفع هذه العقوبة وفي انتظار حكم الطعن الذي تقدم به النادي الصربي للمحكمة الاوروبية. ...(وال)...