مباراة خيرية لصالح المصور الرياضي خالد سلامة.

طرابلس 15 يناير 2017 (وال) _ اكد الاعلامي الرياضي صلاح بلعيد عبر صحفته الشخصية انه تتواصل هذه الايام الاستعدادات لاقامة مباراة خيرية في مدينة صرمان في الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري بين منتخب السلام لكرة القدم لجيل 2006 و2007 مع مختلط فريق رفيق والأولمبي لصالح المصور الرياضي خالد سلامة الذي يعاني من مرض عضال. وستكون تذكرة المباراة الخيرية الإنسانية تتراوح قيمتها من دينار حتى 100 دينار حسب قدرة الجمهور الرياضي؛ حيث سيخصص الدخل للمصور الرياضي برعاية شركة هاتف ليبيا ونادي رفيق. وأطلقت بعض الشخصيات الرياضية دعوة لإنشاء صندوق مالي بقرار من الدولة لعلاج الرياضيين والإعلاميين والمدربين والحكام وكل الشرائح الرياضية عند المرض الشديد. ...(وال)...