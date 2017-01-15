وزير الخارجية الفرنسييؤكد ان اقتراح ترامب نقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة ستكون له عواقب خطيرة .

باريس 15 يناير 2017 (وال) - قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو اليوم الأحد إن اقتراح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس سيكون استفزازا وله عواقب خطيرة. وقال إيرو للقناة الثالثة في المرئية الفرنسية "بالطبع إنه استفزاز. أظن أنه لن يستطيع أن يفعلها". وجاءت تصريحات إيرو خلال اجتماع عن السلام في الشرق الأوسط التي تستضيفه باريس. وأضاف الوزير الفرنسي "ستكون له عواقب وخيمة للغاية وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها الأمر على جدول أعمال رئيس أمريكي لكن ما من أحد سمح لنفسه باتخاذ القرار". وقال الوزير "لا يمكن للمرء أن يتبنى هذا الموقف الأحادي الواضح. يجب أن تهيئ الظروف للسلام" . يشار الى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يتسلم مهامه في 20 يناير الجاري وعد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة . وتجتمع أكثر من 70 دولة في باريس اليوم الأحد لتأكيد أن حل الدولتين يشكل الحل الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.