السودان: تمديد وقف إطلاق النار مع الحركات المسلحة لمدة 6 أشهر.

الخرطوم 15 يناير 2017 (وال) - أعلن مجلس الوزراء السوداني, في جلسته الاستثنائية اليوم الأحد, عن تمديد قرار وقف إطلاق النار مع الحركات المسلحة لمدة 6 أشهر, تبدأ إعتبارا من نهاية يناير الجاري. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء, عمر محمد صالح, في تصريحات صحفية, إن اعضاء المجلس, دعوا إلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة باستيعاب الآثار الإيجابية لقرار الإدارة الأمريكية, بشأن رفع العقوبات عن السودان. وأضاف محمد صالح, أن المجلس أشاد بدور الرؤساء العرب ومنظمات الاتحاد الإفريقي والتعاون الإسلامي والجامعة العربية ودول عدم الانحياز, التي وقفت وساندت السودان في موقفه, حتى وصل إلى هذه النجاحات. كما دعا مجلس الوزراء لبذل مزيد من الجهد لتنفيذ ما يخص السودان من إلتزامات خلال الفترة المتبقية, بالشفافية المطلوبة.