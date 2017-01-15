غدامس تحيي الذكرى 73 للغارة الفرنسية على المدينة التي وقعت عام 1943.

غدامس 15 يناير 2017 ( وال ) - نظم مكتب الثقافة غدامس أمس احتفالية أحياء للذكرى 73 للغارة الفرنسية على غدامس التي وقعت في الحادي عشر من يناير عام 1943 وراح ضحيتها أكثر من (40) شهيد من بينهم الأطفال والنساء وهدم أكثر من (70) منزلا . وحضر الاحتفالية التي جاءت ضمن أنشطة مكتب الثقافة لأحياء ذكرى الغارة ، أعضاء المجلس البلدي والأعيان ورؤساء منظمات المجتمع المدني غدامس ومدراء المكاتب الخدمية وجمع من المواطنين. وألقيت العديد من الكلمات التي تعبر عن أهمية الاستفادة من هذه الغارة ، والمطالبة بالحق الشرعي للأهالي المتضررين وفق برنامج بالخصوص والتواصل مع كافة الجهات لتفعيل المطالبة. كما ألقى " الاستاذ نورالدين الثني" محاضرة بين فيها الدور الذي لعبته المدينة أبان الحرب العالمية ، مستلهما العبر من هذا العدوان. وقد تم في الاحتفالية تكريم بعض المجاهدين سواء منهم في حركة الجهاد مع عمر المختار أو المشاركين في الجهاد مع الثورة الجزائرية من قبل اللجنة التسييرية لنادي الصمود الثقافي الرياضي الاجتماعي . ..(وال- غدامس)..