جمعية ايادى الخير للاعمال الخيرية توزع مواد غدائية على اسر نازحة من سرت.

سرت 15 يناير 2017 (وال) - وزعت جمعية ايادى الخير للاعمال الخيرية فرع قصر بن غشير يوم امس قافلة مساعدات خيرية واغاثة على الاسر النازحة من سرت والقاطنيين فى مناطق خلة الفرجان وسوق الخميس امسيحل وقصر بن غشير. وأوضح رئيس فرع الجمعية بقصر بن غشير "السائح العمارى" لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان قافلة الاغاثة تشمل كميات من الزيت الطهى والطماطم والسكر ،والارز ،والسميد ،والمكرونة ،والحمص ،والفاصوليا ،والشاى ،ومواد تنظيف كاملة. وأضاف ان الهدف من توزيع الاغاثة هو تخفيف معاناة الاسر النازحة من سرت بمناطق جنوب طرابلس والتى تتجاوز 500 اسرة . ...(وال-سرت)...