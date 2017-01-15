\" معيتيق\" يجتمع مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء لمناقشة أسباب انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في ليبيا .



طرابلس 15 يناير 2017 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني المكلف \" أحمد معيتيق\" مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء

\"علي ساسي\"، لمناقشة أسباب الانقطاع التام للتيار الكهربائي عن عدة مناطق

في ليبيا، والبحث في الآلية التي تحل مشكلة الكهرباء بشكل نهائي.

وأوضح \" ساسي\"، أن الأسباب التي أدت إلى انقطاع الكهرباء من منطقة رأس

جدير لغاية قمينس، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية، مردها إلى الارتفاع

الكبير في الأحمال على الشبكة العامة، والطلب المتزايد على الطاقة،

مشيراً إلى أن المتاح من التوليد لا يتناسب مع الأحمال، التي تقدر

بـ(4500) ميجاوات، مما تسبب في خروج وحدات التوليد بالمناطق المشار

إليها.

وأكد \"ساسي\"، أن المهندسين والفنيين بالشركة العامة للكهرباء العاملين

بمحطات التوليد، موجودون بالمواقع، ويقومون بإعادة التيار الكهربائي

وإصلاح الأعطال بالوحدات، مشيراً إلى أن عدة مناطق دخلت الشبكة العامة،

وجارٍ العمل على باقي المناطق الأخرى.



... ( وال )..