\" معيتيق\" يجتمع مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء لمناقشة أسباب انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في ليبيا .
الأحد ، 15- 01- 2017 - 14:07:00
\nطرابلس 15 يناير 2017 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق\nالوطني المكلف \" أحمد معيتيق\" مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء\n\"علي ساسي\"، لمناقشة أسباب الانقطاع التام للتيار الكهربائي عن عدة مناطق\nفي ليبيا، والبحث في الآلية التي تحل مشكلة الكهرباء بشكل نهائي. \nوأوضح \" ساسي\"، أن الأسباب التي أدت إلى انقطاع الكهرباء من منطقة رأس \nجدير لغاية قمينس، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية، مردها إلى الارتفاع \nالكبير في الأحمال على الشبكة العامة، والطلب المتزايد على الطاقة، \nمشيراً إلى أن المتاح من التوليد لا يتناسب مع الأحمال، التي تقدر \nبـ(4500) ميجاوات، مما تسبب في خروج وحدات التوليد بالمناطق المشار \nإليها.\nوأكد \"ساسي\"، أن المهندسين والفنيين بالشركة العامة للكهرباء العاملين \nبمحطات التوليد، موجودون بالمواقع، ويقومون بإعادة التيار الكهربائي \nوإصلاح الأعطال بالوحدات، مشيراً إلى أن عدة مناطق دخلت الشبكة العامة، \nوجارٍ العمل على باقي المناطق الأخرى.\n \n ... ( وال )..