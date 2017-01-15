البحرين : تنفيذ حكم الإعدام في حق 3 مدانين .
الأحد ، 15- 01- 2017 - 13:27:00
\n\nالمنامة, 15 يناير 2017 (وال) - نفذت السلطات البحرينية حكم الإعدام على \n3 مدانين في قضية \"استهداف قوات الشرطة\" في منطقة الديه في البحرين.\n ونقلت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الاحد عن رئيس نيابة \nالجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأنه \"تم صباح أمس السبت \nتنفيذ حكم الإعدام في حق المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية \nالخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة\"\nمما نجم عنه مقتل ثلاث أفراد من الشرطة البحرينية. \n وأوضح الحمادي أن تنفيذ الحكم تم \"رميا بالرصاص, وبحضور قاضي \nتنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ\", حسبما \nيقضي القانون البحريني. \n ...( وال ) ...