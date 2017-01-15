البحرين : تنفيذ حكم الإعدام في حق 3 مدانين .





المنامة, 15 يناير 2017 (وال) - نفذت السلطات البحرينية حكم الإعدام على

3 مدانين في قضية \"استهداف قوات الشرطة\" في منطقة الديه في البحرين.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الاحد عن رئيس نيابة

الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأنه \"تم صباح أمس السبت

تنفيذ حكم الإعدام في حق المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية

الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة\"

مما نجم عنه مقتل ثلاث أفراد من الشرطة البحرينية.

وأوضح الحمادي أن تنفيذ الحكم تم \"رميا بالرصاص, وبحضور قاضي

تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ\", حسبما

يقضي القانون البحريني.

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