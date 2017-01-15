المنتخبات العربية تستهدل اليوم مشاركتها في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالغابون .

ليبرفيل 15 يناير 2017 ( وال ) - تستهل المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس امم افريقيا لكرة القدم 2017 اليوم الأحد مبارياتها بلقاء منتخب تونس مع السنغال والجزائر مع زيمبابوي . وكانت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2017 قد انطلقت مساء امس السبت بالعاصمة الغابونية ليبرفيل بنجاح منتخب غينيا بيساو في خطف نقطة ثمينة في آخر دقائق اللقاء أمام البلد المضيف المنتخب الغابوني بتحقيق التعادل هدف مقابل هدف . وكان منتخب الغابون قد بادر بالتسجيل عبر لاعبه " بيار أميليك، ولكن لاعب غينيا" غوراي سواريس " اهدأ منتخب غينيا بيساو هدف التعادل في الدقيقة 91، وبالتالي غينيا بيساو تقص المشاركة الأولى بأفضل صورة ، وتحرج منتخب البلد المضيف المنتخب الغابوني الذي يعول على الذهاب بعيداً في هذه البطولة . وفي المباراة الثانية التي جمعت منتخب الكاميرون ومنتخب بوركينا فاسو ، أجبر الفريق الكاميروني على التعادل أمام بوركينا فاسو بهدف لمثله .