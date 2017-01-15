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. رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي بسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا . طرابلس 15 يناير 2017 ( وال ) - إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور "عبدالرحمن السويحلي" يوم الخميس بسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا السيد "بيتر ميليت" والوفد المرافق له، بحضور السيد مُقرر المجلس في العاصمة طرابلس. وتناول اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين وأهمية عودة السفارة البريطانية لممارسة أعمالها من العاصمة طرابلس بشكل فعلي ودائم. كما تم خلال اللقاء مناقشة سُبل دعم الإتفاق السياسي الليبي وآلية تذليل التحديات والعراقيل التي تواجه تطبيقه بشكل كامل. وأكد السيد الرئيس أن الإتفاق السياسي بُني على أساس المُشاركة وضمانات الثقة بين الأطراف، وأبدى استعداد المجلس الأعلى للدولة لمناقشة إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الإتفاق دون الإخلال بالتوازن الذي يضمن مشاركة جميع الأطراف، وشرط الإلتزام بالآليات الواردة في بنوده والتي تمنح حق تعديله للأجسام المُنتخبة فقط والمُتمثلة في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وضرورة الإمتناع عن أي إجراءات أو آليات أخرى مُخالفة لبنود الإتفاق. كما جدد السيد رئيس المجلس رفضه القاطع لاستخدام القوة واللجوء إلى العنف من قبل أي طرف لتحقيق مصالح سياسية أو تعزيز مواقع تفاوضية، مُعتبرًا ذلك تهديدًا خطيرًا لمساعي التهدئة وجهود السلام والحوار، خاصةً في ظل المرحلة الإستثنائية التي تمر بها البلاد. ...مراسل ...وال ) ...