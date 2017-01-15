اجتماع موسع بترهونة لمناقشة سبل تطوير الخدمات الصحية .

ترهونة 15 يناير 1017 ( وال ) - عقد بقاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي ترهونة اجتماعا موسعا خصص لمناقشة سبل تطوير الخدمات الصحية بالمدينة . وضم الاجتماع مسؤول مكتب الصحة بالمجلس البلدي ترهونة الدكتور " سالم كشكر " ومسؤول مكتب قطاع الصحة الخاصة بادارة الخدمات الصحية ترهونة الدكتور " جمعة محمد" وعدد من مسؤولي المصحات الخاصة والعيادات الطبية والمختبرات ببلدية ترهونة . وتم خلال هذا الاجتماع الذي حضره مدير جهاز الحرس البلدي فرع ترهونة المقدم " الامين سليم " مناقشة سبل تطوير الخدمات الطبية والصحية لاهالي المدينة وافاق التعاون بين المستشفى العام وقطاع الصحة الخاص من مصحات وعيادات طبية خدمة للمواطن بالمدينة . كما تم استعراض اسعار الكشف الطبي والعمليات الجراحية بهذه المصحات والعمل على تخفيضها نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن . وشدد مدير جهاز الحرس البلدي فرع ترهونة خلال هذا الاجتماع على ضرورة الالتزام بالشروط الواجب توفرها في تقديم الخدمات الصحية للمواطن خاصة النظافة العامة للمبنى والحصول على ادن مزاولة وشهادة صحية للعاملين في هذا المجال . ومن جهته دعا المستشار القانوني بإدارة الخدمات الصحية ترهونة الاستاذ عبدالسلام جمعة إلى تكاثف الجهود بين قطاعي الصحة العام والخاص خدمة لاهالي المدينة والمناطق المجاورة لها ، وتقديرا لظروف المواطن في هذه المرحلة . ..( وال .. ترهونة )..