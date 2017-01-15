قوة الردع تداهم \" أوكار الجريمة \" وتقبض على عدد من الافارقة المتورطين في ترويج الخمور والمخدرات بمنطقة قرقارش بطرابلس .



طرابلس 15 يناير 2017 ( وال ) - أعلنت قوة الردع الخاصة قيامها

بمداهمة عدد من \" أوكار الجريمة \" والقبض على عدد من الافارقة المتورطين

في ترويج الخمور والمخدرات بمنطقة قرقارش بطرابلس يومي الجمعة والسبت .

وأكدت القوة على صفحتها الالكترونية مواصلتها مواجهة ما سمته

«المهزلة والانفلات الأمني» بمنطقة قرقارش ونشر الأمن و«منع الانفلات

الذي حلّ بالمنطقة منذ سنين طويلة ونتج عنه تجارة المخدرات وكثرة

الأفارقة الذين يتخدون العديد من الأوكار مكانًا للدعارة وترويج الخمور»،

لافتة إلى تلقي شكاوى من الأهالي لـ«حماية أبنائهم من خطر العصابات».

ونشرت الصفحة صورًا لبعض المقبوض عليهم نتيجة الحملة، إلى جانب بعض

المضبوطات التي تم العثور عليها معهم.

يشار بأن قوة الردع قامت الأسبوع الماضي بمداهمة «أوكار» في قرقارش أسفرت

عن ضبط كميات من الأسلحة والمخدرات .



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