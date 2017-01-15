قوة الردع تداهم \" أوكار الجريمة \" وتقبض على عدد من الافارقة المتورطين في ترويج الخمور والمخدرات بمنطقة قرقارش بطرابلس .
الأحد ، 15- 01- 2017 - 12:03:00
\n طرابلس 15 يناير 2017 ( وال ) - أعلنت قوة الردع الخاصة قيامها \nبمداهمة عدد من \" أوكار الجريمة \" والقبض على عدد من الافارقة المتورطين \nفي ترويج الخمور والمخدرات بمنطقة قرقارش بطرابلس يومي الجمعة والسبت .\n وأكدت القوة على صفحتها الالكترونية مواصلتها مواجهة ما سمته \n«المهزلة والانفلات الأمني» بمنطقة قرقارش ونشر الأمن و«منع الانفلات \nالذي حلّ بالمنطقة منذ سنين طويلة ونتج عنه تجارة المخدرات وكثرة \nالأفارقة الذين يتخدون العديد من الأوكار مكانًا للدعارة وترويج الخمور»،\nلافتة إلى تلقي شكاوى من الأهالي لـ«حماية أبنائهم من خطر العصابات».\nونشرت الصفحة صورًا لبعض المقبوض عليهم نتيجة الحملة، إلى جانب بعض \nالمضبوطات التي تم العثور عليها معهم.\nيشار بأن قوة الردع قامت الأسبوع الماضي بمداهمة «أوكار» في قرقارش أسفرت\nعن ضبط كميات من الأسلحة والمخدرات .\n \n ... ( وال )..