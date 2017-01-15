مستوطنون إسرائيليون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى.

رام الله 15 يناير 2017 (وال) - اقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر إعلامية عن شهود عيان قولهم إن " قوات الاحتلال قامت بتأمين المستوطنين الذين اقتحموا المسجد على دفعات متتالية, وتجولوا في باحاته مع تلقيهم لشروحات حول الهيكل المزعوم ". وعادة ما يتصدى المصلون الفلسطينيون وطلاب العلم في المسجد الأقصى , بالتكبير لهذه الاقتحامات الاستفزازية التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون. .. ( وال ) ..