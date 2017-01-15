أواسط الأهلي بنغازي يتوجون ببطولة ليبيا لكرة السلة .

بنغازي 15 يناير 2017 ( وال ) - توج فريق أواسط أهلي بنغازي لكرة السلة بلقب بطولة ليبيا لكرة السلة بعد فوزهم على فريق الاتحاد في الجولة الختامية للنهائيات التي جرت بمجمع سليمان الضراط ببنغازي. وجاء تتويج فريق أواسط أهلي بنغازي بالبطولة بفوزه على الاتحاد بفارق 5 نقاط ، بنتيجة 69 نقطة مقابل 64 نقطة . وشاركت في هذه النهائيات للاواسط فرق اربعة اندية . ويذكر ان فريق نادي الأهلي بنغازي لكرة السلة لفئة الاشبال كان قد فاز ايضا ببطولة ليبيا ًلكرة السلة لفئة الأشبال بعد فوزه على فريق نادي اليرموك بنتيجة 83 مقابل 45 في ختام مباريات النهائيات التي جمعتهما بمجمع سليمان الضراط ببنغازي .