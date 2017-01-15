\" السويحلي \" يزور جرحى البنيان المرصوص بالمستشفى العسكري الميداني الإيطالي بــ\"مصراتة \" .

طرابلس 15 يناير 2017 (وال)_ قام رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور \"عبدالرحمن السويحلي\" أمس السبت والعميد \" ابراهيم بيت المال \" بزيارة بعض جرحى عملية البنيان المرصوص وعدد من المرضى في المستشفى العسكري الميداني الإيطالي بالكلية الجوية \"مصراتة\" .

وبحسب المكتب الاعلامي للمجلس فقد تفقد \" السويحلي \" صُحبة العميد \"بيت المال\" سير العمل داخل مرافق المستشفى وأثنى على جهود العاملين به .

وأعرب عن شكره وتقديره لدور الحكومة الإيطالية في دعم الإتفاق السياسي ومساعدة الشعب الليبي في المجالات الإنسانية والطبية والإقتصادية والأمنية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وفي سياقٍ آخر حضر رئيس المجلس الأعلى للدولة اجتماعًا في المنطقة العسكرية الوسطى لمناقشة تأهيل وتدريب عددٍ من القادة الميدانيين والضباط وضباط الصف الذين شاركوا في عملية البنيان المرصوص، وذلك في إطار إعادة بناء وهيكلة الجيش الليبي المنضوي تحت القيادة السياسية المدنية، بحضور آمر المنطقة العسكرية الوسطى العميد \"بشير القاضي\" ومعاون رئيس الأركان العامة اللواء \"محمد الأجطل\" ورئيس هيئة التنظيم والإدارة برئاسة الأركان العامة وعددٍ من ضباط القوات البرية والجوية .



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