مقتل 7 مدنيين في انفجار شرق افغانستان.

كابول 15 يناير 2017 (وال)-أعلنت وزارة الداخلية الافغانية أن سبعة مدنيين قتلوا وأصيب اثنان آخران في انفجار على جانب الطريق في مقاطعة ننجرهار شرق البلاد. وقالت الوزارة في بيان إن قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت في سيارة تنقل مدنيين في قرية بارغولي في منطقة باشيراغام في مقاطعة ننجرهار في وقت مبكر من اليوم , مما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين واصابة اثنين آخرين. وقتل ما يربو على 2560 مدنيا وأصيب ما يزيد على 5830 في التسعة اشهر الاولى من العام الماضي في حوادث متعلقة باعمال العنف في افغانستان وفقا للارقام التي نشرتها مهمة الأمم المتحدة في البلاد. ومازالت الاشتباكات البرية هي السبب الاساسي لوقوع خسائر في جانب المدنيين ويأتي بعدها الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي يتم شنها بعبوات ناسفة . .. وال..