آليات ودبابات قوات الاحتلال الاسرائيلي تتوغل شرق رفح جنوب قطاع غزة .
الأحد ، 15- 01- 2017 - 11:05:00
غزة 15 يناير 2017 ( وال ) - توغلت آليات ودبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد,شمال شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.\nوقالت مصادر فلسطينية أن \"قوات الاحتلال المعززة باليات و جرافات \nعسكرية توغلت عشرات الامتار باراضي شرقي رفح و قامن بعمليات تمشيط و \nتجريف بالمنطقة\". \n و قال شهود عيان ان \"4 جرافات عسكرية وعدد من الدبابات تقدمت خارج \nالشريط الحدودي جنوب موقع (صوفا) شمال شرق رفح وباشرت بأعمال بحث وتمشيط\nفي المكان\". \n يذكر أن آليات الاحتلال تتعمد التوغل بشكل يومي في أراضي المواطنين \nالفلسطنيين القريبة من الحدود في قطاع غزة. \n و كان فلسطينيان اثنينان قد أصيبا امس بجروح و تعرض العشرات الاخرون \nللاختناق إثر \"قمع\" قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية في قرية\n\'بلعين\' في رام الله بالضفة الغربية لمناهضة الاستيطان والجدار العنصري .\nوذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص وقنابل\nالصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في المظاهرة لدى اقترابهم من \nجدار الفصل العنصري ما أدى إلى إصابة فتى في رأسه وشاب بجروح. \n كما شهدت بلدة \'نعلين\' في رام الله مواجهات مماثلة بين قوات الاحتلال \nالإسرائيلي من جهة ومتظاهرين فلسطينيين ونشطاء سلام أجانب وإسرائيليين \nمن جهة أخرى. \n وقالت مصادر فلسطينية إن تلك القوات استهدفت المشاركين في المظاهرة \nبقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لدى وصولهم إلى موقع إقامة جدار الفصل\nعلى أراضي القرية ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.