آليات ودبابات قوات الاحتلال الاسرائيلي تتوغل شرق رفح جنوب قطاع غزة .

غزة 15 يناير 2017 ( وال ) - توغلت آليات ودبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد,شمال شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية أن \"قوات الاحتلال المعززة باليات و جرافات

عسكرية توغلت عشرات الامتار باراضي شرقي رفح و قامن بعمليات تمشيط و

تجريف بالمنطقة\".

و قال شهود عيان ان \"4 جرافات عسكرية وعدد من الدبابات تقدمت خارج

الشريط الحدودي جنوب موقع (صوفا) شمال شرق رفح وباشرت بأعمال بحث وتمشيط

في المكان\".

يذكر أن آليات الاحتلال تتعمد التوغل بشكل يومي في أراضي المواطنين

الفلسطنيين القريبة من الحدود في قطاع غزة.

و كان فلسطينيان اثنينان قد أصيبا امس بجروح و تعرض العشرات الاخرون

للاختناق إثر \"قمع\" قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية في قرية

\'بلعين\' في رام الله بالضفة الغربية لمناهضة الاستيطان والجدار العنصري .

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص وقنابل

الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في المظاهرة لدى اقترابهم من

جدار الفصل العنصري ما أدى إلى إصابة فتى في رأسه وشاب بجروح.

كما شهدت بلدة \'نعلين\' في رام الله مواجهات مماثلة بين قوات الاحتلال

الإسرائيلي من جهة ومتظاهرين فلسطينيين ونشطاء سلام أجانب وإسرائيليين

من جهة أخرى.

وقالت مصادر فلسطينية إن تلك القوات استهدفت المشاركين في المظاهرة

بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لدى وصولهم إلى موقع إقامة جدار الفصل

على أراضي القرية ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.