انطلاق قمة إفريقيا - فرنسا بالعاصمة المالية \" باماكو \" وبمشاركة رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \".
الأحد ، 15- 01- 2017 - 10:54:00
\nباماكو 15 يناير 2016 ( وال ) - انطلقت أمس السبت في العاصمة المالية \nباماكو أعمال القمة الإفريقية الفرنسية بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة\nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" والرئيس الفرنسي \" فرانسوا اولاند \" وقادة\nالدول الإفريقية.\n واعتبر الرئيس المالي \" ابراهيم كيتا \" في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن\nهذه القمة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإفريقي الفرنسي مبني علي \nالمصالح المشتركة ومواجهة تحديات الإرهاب والفقر والهجرة السرية.\n ومن جانبه عبر الرئيس الفرنسي \" فرانسوا اولاند \" عن استعداد بلاده \nلتطوير تعاونها مع إفريقيا في مختلف المجالات خاصة في مجال محاربة \nالإرهاب من خلال تدريب خمسة وعشرين ألف جندي إفريقي من القوات الخاصة \nوأجهزة المخابرات.\n وأعلن الرئيس الفرنسي عن زيادة استثمار بلاده في إفريقيا إلي ثلاثة \nوعشرين مليار يورو إضافة إلي دعم شباب إفريقيا في مجال الابتكار \nوالتكنولوجيات الحديثة بعد أن أظهرت إفريقيا أنها قارة المستقبل والفرص \nالواعدة .\n ومن جهته أشار الرئيس التشادي الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي \" ادريس \nدبى \" الى أهمية الشراكة والسلم والتنمية وهى القضايا التي تتجاوز اللحظة\nإلي رؤية مستقبلية تعمل علي تحقيق السلم من خلال بوابات التنمية في عالم \nمضطرب ومتقلب الموازين.\n ودعا الرئيس التشادي إلي الاستفادة من مؤهلات إفريقيا ومكانتها لتحقيق\nمزيد من الاستقرار مضيفا أن منطقة الساحل هي مفتاح الأمن والتنمية في \nالعديد من مناطق إفريقيا وحتي خارجها.\n يشار بأن هذه القمة وهى ( 27 ) تعقد تحت شعار \"الشراكة والسلم وتحقيق \nالنمو في إفريقيا\" وترمي الى تقييم التقدم المحقق في تجسيد التوصيات \nالمصادق عليها في القمة ال26 التي عقدت بباريس (فرنسا) في 2013 ، كما \nستتمحور المحادثات كذلك حول \"السبل والوسائل الكفيلة بتعميق هذا الإطار \nمن التعاون من اجل مواجهة جماعية للتحديات المشتركة سيما السلم والأمن \nوتحقيق النمو في إفريقيا.\".\n وتعتبر القمة فرصة مناسبة لمناقشة التهديدات الإرهابية وأيضا التحدث عن\nالمستقبل والأمل والمشاريع التنموية الحالية في كل الدول الأفريقية.\n هذا وسيطرح \" السراج \" وفقا لما جاء في الصفحة الرسمية للمكتب \nالاعلامي للمجلس الرئاسي على القمة قضية التنسيق بين الدول الافريقية \nلمكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية ، وكيفية التعاون من أجل خلق برامج \nومشاريع اقتصادية مشتركة والتركيز على التنمية المكانية ، للمساهمة في \nمواجهة هذه الظواهر.\n\n\n... ( وال )...