انطلاق قمة إفريقيا - فرنسا بالعاصمة المالية \" باماكو \" وبمشاركة رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \".



باماكو 15 يناير 2016 ( وال ) - انطلقت أمس السبت في العاصمة المالية

باماكو أعمال القمة الإفريقية الفرنسية بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج \" والرئيس الفرنسي \" فرانسوا اولاند \" وقادة

الدول الإفريقية.

واعتبر الرئيس المالي \" ابراهيم كيتا \" في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن

هذه القمة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإفريقي الفرنسي مبني علي

المصالح المشتركة ومواجهة تحديات الإرهاب والفقر والهجرة السرية.

ومن جانبه عبر الرئيس الفرنسي \" فرانسوا اولاند \" عن استعداد بلاده

لتطوير تعاونها مع إفريقيا في مختلف المجالات خاصة في مجال محاربة

الإرهاب من خلال تدريب خمسة وعشرين ألف جندي إفريقي من القوات الخاصة

وأجهزة المخابرات.

وأعلن الرئيس الفرنسي عن زيادة استثمار بلاده في إفريقيا إلي ثلاثة

وعشرين مليار يورو إضافة إلي دعم شباب إفريقيا في مجال الابتكار

والتكنولوجيات الحديثة بعد أن أظهرت إفريقيا أنها قارة المستقبل والفرص

الواعدة .

ومن جهته أشار الرئيس التشادي الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي \" ادريس

دبى \" الى أهمية الشراكة والسلم والتنمية وهى القضايا التي تتجاوز اللحظة

إلي رؤية مستقبلية تعمل علي تحقيق السلم من خلال بوابات التنمية في عالم

مضطرب ومتقلب الموازين.

ودعا الرئيس التشادي إلي الاستفادة من مؤهلات إفريقيا ومكانتها لتحقيق

مزيد من الاستقرار مضيفا أن منطقة الساحل هي مفتاح الأمن والتنمية في

العديد من مناطق إفريقيا وحتي خارجها.

يشار بأن هذه القمة وهى ( 27 ) تعقد تحت شعار \"الشراكة والسلم وتحقيق

النمو في إفريقيا\" وترمي الى تقييم التقدم المحقق في تجسيد التوصيات

المصادق عليها في القمة ال26 التي عقدت بباريس (فرنسا) في 2013 ، كما

ستتمحور المحادثات كذلك حول \"السبل والوسائل الكفيلة بتعميق هذا الإطار

من التعاون من اجل مواجهة جماعية للتحديات المشتركة سيما السلم والأمن

وتحقيق النمو في إفريقيا.\".

وتعتبر القمة فرصة مناسبة لمناقشة التهديدات الإرهابية وأيضا التحدث عن

المستقبل والأمل والمشاريع التنموية الحالية في كل الدول الأفريقية.

هذا وسيطرح \" السراج \" وفقا لما جاء في الصفحة الرسمية للمكتب

الاعلامي للمجلس الرئاسي على القمة قضية التنسيق بين الدول الافريقية

لمكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية ، وكيفية التعاون من أجل خلق برامج

ومشاريع اقتصادية مشتركة والتركيز على التنمية المكانية ، للمساهمة في

مواجهة هذه الظواهر.





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