عودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى بعض المناطق الغربية .

طرابلس 15 يناير 2017 ( وال ) - شهدت المنطقة الممتدة من سرت إلى راس اجدير الليلة الماضية انقطاع كامل للتيار الكهربائي بسبب خروج بعض المحطات عن العمل . وأرجع مدير ادارة التحكم بمنطقة الجبل الغربي " المهندس فتحي الشتيوي " اسباب هذا الانقطاع إلى فقدان الشبكة العامة 1200 ميغا وات من الكهرباء نتيجة خروج محطة الزاوية عن الخدمة وهو ما ادى إلى خروج كافة المحطات على التوالي ، وتسبب في دخول المنطقة الغربية بالكامل في اظلام تام . وأوضح " الشتيوي " لوكالة الانباء الليبية ( وال ) صباح اليوم الأحد بأنه قد تم ارجاع الوحدة الاولى بمحطة الرويس وجاري العمل على ارجاع باقي الوحدات تدريجيا بباقي المحطات على امل ان يتمكن الفنيون من اعادة التيار الكهربائي خلال الساعات القادمة . ...( وال - غريان ) ...