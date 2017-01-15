ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح جنوب تايلاندا إلى 40 قتيلا.

بانكوك 15 يناير 2017 (وال) - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح جنوب تايلاندا منذ أيام إلى 40 قتيلا , حسبما أفادت به إدارة مواجهة الكوارث التايلاندية اليوم الأحد. ونقلت مصادر إعلامية عن مدير إدارة مواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها "تشاتشاي برومليرت" قوله إن " تايلاندا تواجه مزيدا من الصعوبات جراء الفيضانات التي تسببت في وفاة 40 شخصا في جنوب البلاد ". وأوضح أن " الفيضانات ناجمة عن التساقط المستمر للأمطار الغزيرة في غير موسمها في جنوب البلاد ، مما أسفر عن قطع الطرق والسكك الحديدية وهدد المحاصيل وأثر على 6ر1 مليون شخص ". وأضاف أن " الأسوأ لم ينته بعد ، نتوقع هطول المزيد من الأمطار هذا الأسبوع وجهود التنظيف مازالت جارية في الأماكن التي تراجعت عنها المياه ". وكانت حصيلة سابقة لضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على جنوب تايلاندا مؤخرا , وفي غير موسمها قد بلغت 25 قتيلا. .. ( وال ) ..