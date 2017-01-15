المنتخب الوطني في مجموعة صعبة بكأس امم إفريقيا -2019 بالكاميرون .الأحد ، 15-01-2017 - 10:31:00

ليبرفيل 15 يناير 2017 (وال)- اوقعت قرعة كأس امم إفريقيا -2019 بالكاميرون المنتخب الوطني لكرة القدم في مجموعة صعبة المجموعة الخامسة رفقة منتخبات نيجيريا - جنوب افريقيا - سيشل. وستنطلق مباريات الجولة الاولى لهذه التصفيات الافريقية يوم 5 يونيو القادم ، وسيتأهل الاول عن المجموعة مباشرة للنهائيات كأس امم افريقيا 2019 بالاضافة إلى احسن ثلاثة منتخبات تحتل الترتيب الثاني من المجموعات ال12. وأوقعت القرعة منتخب مصر في مواجهة منتخب تونس . ...(وال) ..

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