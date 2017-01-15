\" السراج \" يصل باماكو للمشاركة في قمة إفريقيا - فرنسا .
الأحد ، 15- 01- 2017 - 10:32:00
\nباماكو 15 يناير 2016 ( وال ) - وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني \" فائز السراج \" الجمعة إلى مالي لحضور اجتماعات قمة إفريقيا - \nفرنسا التي انطلقت أمس السبت في العاصمة باماكو .\n وكان في استقبال \" السراج \" لدى وصوله كل من رئيس جمهورية مالي، \nإبراهيم كيتا \" والرئيس الفرنسي \" فرانسوا أولاند \".\n يشار بأن هذه القمة تعقد تحت شعار \"الشراكة والسلام \"بمشاركة أكثر من \nثلاثين من رؤساء الدول والحكومات.\n وشهدت باماكو الجمعة اجتماعا تمهيديا للقمة ضم وزراء خارجية الدول \nالمشاركة فيها، وناقش قضايا متعلقة بالأمن والسلام، إلى جانب مسودة \nالبيان الختامي. وتعتبر القمة فرصة مناسبة لمناقشة التهديدات الإرهابية \nوأيضا \"التحدث عن المستقبل والأمل والمشاريع التنموية الحالية في كل \nالدول الأفريقية \".\n وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فان \" السراج \" سيطرح على \nالقمة قضية التنسيق بين الدول الإفريقية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير \nالشرعية ، وكيفية التعاون من أجل خلق برامج ومشاريع اقتصادية مشتركة \nوالتركيز على التنمية المكانية ، للمساهمة في مواجهة هذه الظواهر .\n ويرافق \" السراج \" وزير الخارجية المفوض \" محمد سيالة \" .\n\n... ( وال )...