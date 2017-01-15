منظومة الحساونة -سهل الجفارة : توقع عودة المياه تدريجيا إلى مدينة طرابلس فجر يوم غد الاثنين.
الأحد ، 15- 01- 2017 - 10:21:00
\n طرابلس 15 يناير2017 ( وال ) - أعلن مصدر مسئول بمنظومة الحساونة- \nسهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي ،أنه من المتوقع أن تبدأ إمدادات المياه\nفي الوصول تدريجيا إلى شبكة مدينة طرابلس فجر يوم غد الاثنين الموافق.\n وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - أن المياه ستبدأ في \nالتدفق إلى الشبكة وزيادة معدلاتها إلى أن تعود بصورة طبيعية إلى \nالمدينة، متوقعا عودة المياه إلى جميع المناطق مع بداية يوم الثلاثاء \nالقادم .\n وأشار ذات المصدر إلى أن أعمال التعبئة للمسار الشرقي للمنظومة بدأت \nيوم أمس بعد انتهاء فرق الصيانة من إتمام أعمالها، منبها إلى ضرورة \nالتزام جميع المشاريع الزراعية الواقعة على المسار الشرقي بعدم فتح \nالصمامات المغذية لهذه المشاريع إلى حين الانتهاء من أعمال التعبئة \nوالتقيد بالتعليمات الصادرة من غرفة التحكم الرئيسية للمنظومة . \n وأعرب المسئول بإدارة المنظومة عن الشكر والتقدير لكل العاملين \nبالمنظومة لجهودهم للمحافظة على استمرار تدفق المياه للمستهلكين في ظل \nالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، داعيا جميع المواطنين والمجالس \nالبلدية والجهات الأمنية الواقع في نطاقها مسارات المنظومة التعاون معها \nفي إيقاف العبث والتخريب لمعدات المنظومة .\n يذكر أن إدارة منظومة الحساونة- سهل الجفارة ، قد أكدت أن أغلب حالات \nتوقف إمداد المدن بالمياه ناتج عن الاعتداءات المتكررة على المسارات \nومعدات الخطوط الرئيسية ، داعية الجميع إلى ضرورة التعاون مع إدارة \nالجهاز ومنظوماته من أجل الحفاظ على المعدات وعدم العبث بها .\n وطالبت إدارة المنظومة ، الجهات المختصة برفع التجميد عن الحسابات \nالمالية، وتسهيل إجراءات الاعتمادات المستندية لتوفير قطع الغيار ومعدات \nالتشغيل لمنظومات النهر الصناعي لتأمين إمدادات المياه بصورة مستمرة \nوكذلك توفير السيولة النقدية اللازمة لتسيير الأعمال اليومية للمنظومة.\n\n...(وال)...