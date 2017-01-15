سلطنة عمان تستضيف منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم العسكرية .

عمان 15 يناير 2017 (وال) - تستضيف سلطنة عمان هذه الايام منافسات كأس العالم لكرة القدم العسكرية بمشاركة منتخبات 16 دولة عضوة في المجلس الدولي للرياضة العسكرية. وقسمت المنتخبات العسكرية المشاركة إلى اربع مجموعات فالمجموعة الاولى ضمت منتخبات سلطنة عمان (البلد المنظم), غينيا, البحرين وفرنسا ، وضمت المجموعة الثانية - المانيا - كوريا الشمالية - إيران. فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات مصر وبولونيا, وكندا وسوريا. أما المجموعة الرابعة فضمت - ايرلندا ومالي وقطر وامريكا.