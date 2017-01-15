وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والعراق يجريان محادثات حول التعاون الثنائي.

سيول 15 يناير 2017 ( وال) - أعلنت وزارة الخارجية في سيول اليوم الأحد, أن وزيري خارجية كوريا الجنوبية والعراق سيجريان محادثات بعد غد الثلاثاء, حول التعاون الاقتصادي الثنائي, وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك. ونقلت وكالة أنباء " يونهاب " الكورية الجنوبية, عن بيان وزارة الخارجية,أنه من المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونج سي, ونظيره العراقي إبراهيم الجعفري بعد غد الثلاثاء , لتبادل الآراء حول سلسلة من القضايا الثنائية والإقليمية , بما في ذلك الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط. وتأتي زيارة الجعفري - التي تبدأ اليوم الأحد وتستغرق أربعة أيام - بدعوة من نظيره الكوري الجنوبي. وفي أعقاب المحادثات يخطط الجانبان لتوقيع مذكرة تفاهم حول تعزيز التبادلات الثنائية والتعاون في مشاريع تدريب الدبلوماسيين, و البحوث المشتركة. وينتظر ان يجري وزير الخارجية العراقي لقاءات مع كبارالمسؤولين وعدد من رؤساء الشركات الكورية الجنوبية. وتعتبر العراق خامس أكبر شريك لكوريا الجنوبية من حيث واردات النفط, بعد السعودية, والكويت, والإمارات, وقطر. ...( وال ) ...