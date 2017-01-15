الشرطة البلجيكية تعتقل 3 أشخاص في عملية لمكافحة الإرهاب وسط بروكسل .

بروكسل 15 يناير 2017 ( وال ) - اعتقلت الشرطة البلجيكية امس السبت ثلاثة أشخاص خلال عملية لمكافحة الإرهاب وسط بروكسل. وذكرت كصادر صحفية اليوم الأحد أن قوات الشرطة نفذت أربع مداهمات في حي مولنبيك ولم يجدوا أسلحة أو متفجرات غير أنهم اعتقلوا ثلاثة أشخاص سيخضعون للاستجواب. من جانبه, أعلن المتحدث باسم النيابة العامة في بروكسل تفاصيل عملية الاعتقال فيما لم يعط تفاصيل إضافية حول المعتقلين, لكنه أشار إلى أن النيابة ستعلن الأحد ما إذا كانت ستبقيهم محتجزين. وقد حصلت المداهمات في مولنبيك في وقت متأخر الليلة الماضة , حيث قام رجال شرطة مسلحون بتأمين المنطقة خلال العملية.