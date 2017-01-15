مسؤول روسي يبحث مع سفير سوريا لدى موسكو الاستعدادات الجارية لعقد مفاوضات أستانا.

موسكو 15 يناير 2017 (وال)- بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوري لدى روسيا رياض حداد الاستعدادات الجارية لمفاوضات أستانا حولسوريا المقرر عقدها في 23 يناير الجاري. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الجانبين تبادلا الآراء بشأن الوضع في سوريا وحولها" مضيفة أن المسؤولين "أعربا عن رضاهما عن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وترحيبهما بالجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي بناء على قرار مجلس الأمن الدولي ". يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن إجراء مفاوضات بين أطراف الأزمة السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا في إطار المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة. وأعلن بوتين في 29 ديسمبر الماضي عن توصل الحكومة السورية والقوات المعارضة لها إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام. ...(وال ) ...