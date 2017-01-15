مقتل 10 اشخاص على الأقل في تمرد جديد بأحد السجون بشمال شرق البرازيل .

برازيليا 15 يناير 2017 (وال) - قتل 10 سجناء على الأقل في تمرد جديد بدأ أمس السبت و لايزال مستمرا في سجن بمدينة ناتال عاصمة ولاية ريو غراند دو نورتي شمال شرق البرازيل . حسب ما أكدت الحكومة المحلية. وأوضحت السلطات المحلية أن التمرد في سجن "ألكاسوز" الأكبر في الولاية بدأ عندما توجهت مجموعة من السجناء وجميعهم أعضاء في عصابة إجرامية إلى جناح آخر بالسجن لمواجهة أعضاء عصابة أخرى. وأعلنت مصالح الشرطة عن "استحالة" التدخل قبل صباح اليوم الأحد في ظل استمرار المواجهات وتوفر السجناء على أسلحة مشيرة إلى أنه تم تطويق محيط السجن وإغلاق جمع المنافذ لتفادي أي هروب محتمل للمعتقلين وإيفاد تعزيزات أمنية لعين المكان تمهيدا للتدخل في الساعات المقبلة. ورجحت وسائل الإعلام المحلية أن ترتفع حصيلة القتلى مع مرور الوقت على غرار الحصيلة المرتفعة التي كانت خلفها تمرد مطلع الشهر الجاري بسجن "أنيسيو جوبيم" أكبر سجون مدينة ماناوس وبلغت 56 قتيلا.