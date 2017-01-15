بولندا ترحب بنشر قوات أمريكية على أراضيها .

وارسو 15 يناير 2017 (وال) - رحبت السلطات البولندية بنشر قوات أمريكية على أراضيها في مراسم أقيمت امس السبت في بلدة زاغان بغرب البلاد. ويتألف قوام القوات الأمريكية التي تم نشرها في بولندا من 3500 جندي و400 مركبة وأكثر من 900 مركبة ذات عجلات. وبدأت القوات بالتوجه إلى بولندا منذ يوم الخميس كجزء من أكبر عمليات نشر لقوات أمريكية في أوروبا منذ الحرب الباردة. واعتبرت روسيا أن مثل هذا الانتشار المكثف في بولندا يمثل "تهديدا" لأمنها.