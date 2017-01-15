الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد .

طرابلس 15 يناير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد 15 يناير 2017 ملخص عام تتكاثر السحب من مساء اليوم على مناطق الشمال مع فرصة سقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي وتشمل يوم الغد مناطق الشمال الغربي . رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة. -------------------------------- السماء مغطأة جزئيا بالسحب تتكاثر من مساء اليوم مع فرصة سقوط أمطار يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنـشط يوم الاثنين علـى المنـاطق الساحلية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15-19) درجة مئوية ولاتتجاوز (13) درجة مئوية علي مناطق جبل نفوسه وتسجل انخفاضا يوم الاثنين . بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - الجغبوب. ----------------------------------- السماء مغطأة جزئيا بالسحب تتكاثر من مساء اليوم مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بنغازي-المرج ومناطق الجبل الاخضر ، والريــاح جنوبية غربية إلى غـــــربية خفيفة إلى معتـدلــــة السـرعة تنشـط يوم الغد على مناطـق المرتفعات الجبلية بينما تكون متغيرة الاتجاه على مناطق الخليج ، ودرجات الحرارة القصوى تتــــراوح مابين (19-16) درجة مئوية ولاتتجاوز (14) درجة مئوية علي الجبل الاخضر . الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة. ------------------------------- السماء قليلة السحب والريـــــاح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات الحـــرارة القصـوى تتـراوح مابين (14-18) درجة مئوية . الكفرة - تازربو - السرير. ---------------- السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة اليوم على الكفرة مما قد تسبب في اثارة الاتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15-19) درجة مئوية . ....( وال ) ....