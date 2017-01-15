مصرع 8 مهاجرين على الأقل في انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا .

روما 15 يناير 2017 ( وال )- أعلن خفر السواحل الإيطالي أن 8 مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم في انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا, متوقعا في الوقت نفسه أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك. وقال متحدث باسم خفر السواحل " إن 4 أشخاص أنقذوا, لكن ناجين قالوا إن أكثر من 100 شخص كانوا على متن القارب عندما انقلب على مسافة 50 كيلومترا تقريبا قبالة الساحل الليبي " . وأشار إلي أن سفنا تابعة للبحرية الفرنسية والإيطالية وسفنا تجارية ومروحية وطائرة إنقاذ تشارك في عمليات البحث والإنقاذ. ...(وال)...