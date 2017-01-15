مقتل 8 مهاجرين على الأقل في انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا.

روما 15 يناير 2017 (وال) - أعلن خفر السواحل الإيطالي مقتل 8 مهاجرين على الأقل جراء انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا , متوقعا أن يكون عدد القتلى أكثر من ذلك. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم خفر السواحل قوله إنه تم إنقاذ 4 أشخاص , لكن ناجين قالوا إن أكثر من 100 شخص كانوا على متن القارب عندما انقلب على مسافة 50 كيلومترا تقريبا قبالة الساحل الليبي. وأشار إلى أن سفنا تابعة للبحرية الفرنسية والإيطالية وسفنا تجارية ومروحية وطائرة إنقاذ تشارك في عمليات البحث والإنقاذ. يشار إلى أن المعلومات الرسمية للحكومة الإيطالية تتحدث عن عدد قياسي من المهاجرين يبلغ حوالي 181 ألف شخص وصل عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا خلال العام الماضي غالبيتهم العظمى قدموا من إفريقيا. .. ( وال ) ..