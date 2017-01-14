\\\" السراج \\\" يصل اليوم باماكو للمشاركة فى قمة افريقيا - فرنسا .

طرابلس 14 يناير 2016 ( وال ) - وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\" فائز السراج \\\" الجمعة الى مالي لحضور اجتماعات قمة افريقيا - فرنسا التي انطلقت اليوم السبت في العاصمة باماكو .\

وكان في استقبال \\\" السراج \\\" لدى وصوله كل من رئيس جمهورية مالي، إبراهيم كيتا \\\" والرئيس الفرنسي \\\" فرانسوا أولاند \\\".\

يشار بأن هذه القمة تعقد تحت شعار \\\"الشراكة والسلام\\\"بمشاركة أكثر من ثلاثين من رؤساء الدول والحكومات.\

وشهدت باماكو الجمعة اجتماعا تمهيديا للقمة ضم وزراء خارجية الدول المشاركة فيها، وناقش قضايا متعلقة بالأمن والسلام، إلى جانب مسودة البيان الختامي.\

وتعتبر القمة فرصة مناسبة لمناقشة التهديدات الإرهابية وأيضا \\\"التحدث عن المستقبل والأمل والمشاريع التنموية الحالية في كل الدول الأفريقية\\\".\

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فان \\\" السراج \\\" سيطرح على القمة قضية التنسيق بين الدول الافريقية لمكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية ، وكيفية التعاون من أجل خلق برامج ومشاريع اقتصادية مشتركة والتركيز على التنمية المكانية ، للمساهمة في مواجهة هذه الظواهر .

ويرافق \" السراج \" وزير الخارجية المفوض \" محمد سيالة \" .



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