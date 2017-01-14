اللاعب الليبي اكرم الزوي يحترف في صفوف فريق الفيصلي الاردني.

طرابلس 14 يناير 2017 (وال)_ تعاقد النادي الفيصلي الأردني مساء أمس الجمعة، مع المهاجم الليبي أكرم الزوي في عقد يستمر حتى نهاية الموسم الاردني . وحسب تصريحات مسؤولي النادي فان اللاعب الليبي الذي سبق وان لعب مع فريق الحسين اربد وتحصل على لقب هداف الدوري الاردني يشكل مكسباً لفريق الفيصلي في ظل ما يتمتع به من قدرات هجومية حيث سبق له اللعب مع الحسين اربد وكشف عن قدرات هجومية مذهلة . وجاء تعاقد الفيصلي مع الزوي كنوع من تعويض صفقاته الفاشلة بالفترة الماضية، إلى جانب تعزيز القدرات الهجومية للفريق حيث لم يسجل مهاجموه سوى 10 أهداف في 10 لقاءات ببطولة الدوري الاردني. وتسعى إدارة النادي الفيصلي إلى التعاقد مع محترفين اثنين وقد تقوم بتعزيز صفوفها بلاعب محلي لتعزيز قدرات الفريق الذي سيظهر بالبطولة العربية. ...(وال)...